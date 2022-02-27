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Кополовець вступив до лав тероборони

Сьогодні 16:42 297 0
Михайло Кополовець прокоментував війну Росії проти України
Кополовець вступив до лав тероборони
#Карпати, #Михайло Кополовець

Джерело - Чемпіон.

Колишній хавбек Карпат Михайло Кополовець вступив у лави тероборони.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Багато людей з Києва, зі Львова мені телефонують і питають, чи збираюсь я їхати. Відразу хочу сказати – нікуди не збираюсь і не збирався.

Сьогодні мій брат поїхав у військкомат, його забрали на стрільбища. Я буду в теробороні. Ніколи не тримав зброї і боявся цього, але настав такий час, пацани.

Хотів звернутися до всіх людей, друзів, які планують чи вже поїхали. Пацани, повертайтеся додому, ви тут потрібні. Кожен на своєму місці, хто чим може допомагаємо одне одному. Хотів запитати людей, які поїхали – ваша душа і серце на місці? Як ви там почуваєтеся? Тому, пацани, приїжджайте всі додому і допомагайте, чим можете", – сказав Кополовець.

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Публикация от Михайло Кополовец (@kopo_official_18)

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