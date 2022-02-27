Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Краковії і збірної України Євген Коноплянка прокоментував вторгнення російських військ в Україну.

Відповідний пост він виклав у Інстаграм.

"Ніколи б не міг уявити, що найстрашніші думки стануть реальністю. Країна, у якій я народився і виріс, зробив перші кроки у футболі і створив сім‘ю, країна, герб якої майорить на футболці національної збірної, – опинилася в жорстокій, несправедливій і підступній війні з Росією".

Росія веде війну проти України

"Серце кров‘ю обливається через те, що сьогоднішня війна розділила мене з моєю сім‘єю, снаряди літають над головами моїх дітей та дружини. Я завжди прагнув українського майбутнього для них і планував це майбутнє саме в Україні. В Україні без Росії".

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"Закликаю весь цивілізований світ підтримати українську державу не словом, а ділом. Зупиніть цих нелюдів. З нами правда, з нами бог і непереможний український дух. Пишаюся нашими незламними воїнами, які ціною свого життя боронять нашу Україну, хоробрими жінками, волонтерами, підрозділами територіальної оборони та всіма, хто українець в серці та на ділі. Разом до перемоги над російським окупантом. Слава Україні", – написав Коноплянка