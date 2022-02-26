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Прямі трансляції

Евертон - Манчестер Сіті 0:1. Огляд матчу

Вчора 22:41 228 0
Огляд матчу Евертон - Манчестер Сіті
Евертон - Манчестер Сіті 0:1. Огляд матчу
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27 туру АПЛ Евертон вдома поступився Манчестер Сіті.

Чемпіонат Англії - АПЛ

27 тур, 26 лютого

Евертон - Манчестер Сіті 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 82 Фоден

Раніше Саутгемптон переміг Норвіч.

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