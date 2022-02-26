Евертон - Манчестер Сіті 0:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 27 туру АПЛ Евертон вдома поступився Манчестер Сіті.
Чемпіонат Англії - АПЛ
27 тур, 26 лютого
Евертон - Манчестер Сіті 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 82 Фоден
Раніше Саутгемптон переміг Норвіч.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 27 туру АПЛ Евертон вдома поступився Манчестер Сіті.
Чемпіонат Англії - АПЛ
27 тур, 26 лютого
Евертон - Манчестер Сіті 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 82 Фоден
Раніше Саутгемптон переміг Норвіч.