Лідс - Тоттенгем 0:4. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 27 туру АПЛ Лідс поступився Тоттенгему.
Чемпіонат Англії - АПЛ
27 тур, 26 лютого
Лідс - Тоттенгем 0:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 10 Догерті, 0:2 - 15 Кулусевскі, 0:3 - 27 Кейн, 0:4 - 85 Сон
Раніше Саутгемптон переміг Норвіч.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 27 туру АПЛ Лідс поступився Тоттенгему.
Чемпіонат Англії - АПЛ
27 тур, 26 лютого
Лідс - Тоттенгем 0:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 10 Догерті, 0:2 - 15 Кулусевскі, 0:3 - 27 Кейн, 0:4 - 85 Сон
Раніше Саутгемптон переміг Норвіч.