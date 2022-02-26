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Лідс - Тоттенгем 0:4. Огляд матчу

Сьогодні 20:41 166 0
Огляд матчу Лідс - Тоттенгем
Лідс - Тоттенгем 0:4. Огляд матчу
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лідс, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27 туру АПЛ Лідс поступився Тоттенгему.

Чемпіонат Англії - АПЛ

27 тур, 26 лютого

Лідс - Тоттенгем 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 10 Догерті, 0:2 - 15 Кулусевскі, 0:3 - 27 Кейн, 0:4 - 85 Сон

Раніше Саутгемптон переміг Норвіч.

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