Збірна України може проводити домашні матчі в Польщі.
Про це повідомляє президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша.
"Сьогодні я мав розмову зі своїм другом Андрієм Павелком, президентом УАФ. Від імені Польського футбольного союзу я запропонував, що ми, як федерація, допоможемо в організації матчів збірної України в Польщі, якщо потрібно", - заявив функціонер.
Росія веде війну проти України
"Українська сторона прийняла нашу пропозицію. Я дякую міністру спорту Камілю Бортнічуку, який активно підтримує цю ініціативу з самого початку. Ми повинні проявити солідарність у ці важкі хвилини", - написав Кулеша.