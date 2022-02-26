Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 09:06 2788
Кулеша: Польща не має наміру грати з Росією
Сьогодні 11:19 408
Славія Качараби зіграє з ЛАСКом. Результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій
Вчора 15:35 624
Формула-1 оголосила про скасування Гран-прі Росії в 2022 році
Вчора 14:19 558
Барселона зіграє з Галатасараєм, Порту з Ліоном. Результати жеребкування 1/8 Ліги Європи
Вчора 13:42 827
УЄФА підтвердив перенесення фіналу Ліги чемпіонів з Росії
Вчора 12:18 680
УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів з Росії через вторгнення в Україну
24.02.2022 14:36 893
Чемпіонат України призупинено у зв’язку із введення воєнного стану
24.02.2022 09:59 838
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
24.02.2022 00:09 877
Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна
23.02.2022 22:17 933
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Кулеша: Ми допоможемо в організації матчів збірної України в Польщі

Сьогодні 15:53 164 0
Українська сторона прийняла пропозицію
Кулеша: Ми допоможемо в організації матчів збірної України в Польщі

Збірна України може проводити домашні матчі в Польщі.

Про це повідомляє президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша.

"Сьогодні я мав розмову зі своїм другом Андрієм Павелком, президентом УАФ. Від імені Польського футбольного союзу я запропонував, що ми, як федерація, допоможемо в організації матчів збірної України в Польщі, якщо потрібно", - заявив функціонер.

  Росія веде війну проти України

"Українська сторона прийняла нашу пропозицію. Я дякую міністру спорту Камілю Бортнічуку, який активно підтримує цю ініціативу з самого початку. Ми повинні проявити солідарність у ці важкі хвилини", - написав Кулеша.

Коментарі ()
Популярне зараз
Тухель: Це найгірша причина для перенесення фіналу Ліги чемпіонів Тухель: Це найгірша причина для перенесення фіналу Ліги чемпіонів 1163
Худжамов різко відреагував на можливий діалог з Росією Худжамов різко відреагував на можливий діалог з Росією 1766
Агент Мілевського до росіян: Поки ваша тварюка не здохне - ви будете жити в страху Агент Мілевського до росіян: Поки ваша тварюка не здохне - ви будете жити в страху 1788
Гвардіола: Як би ви почували себе, якби вбивали невинних людей? Гвардіола: Як би ви почували себе, якби вбивали невинних людей? 2240
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 2788
Російський тенісист виступив проти війни з Україною Російський тенісист виступив проти війни з Україною 1915
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 46071 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 155882 5
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 15094
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 163770 3
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 17294
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 15813