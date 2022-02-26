Збірна України може проводити домашні матчі в Польщі.

Про це повідомляє президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша.

"Сьогодні я мав розмову зі своїм другом Андрієм Павелком, президентом УАФ. Від імені Польського футбольного союзу я запропонував, що ми, як федерація, допоможемо в організації матчів збірної України в Польщі, якщо потрібно", - заявив функціонер.