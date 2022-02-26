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Миколенко закликав Джонсона переконати Угорщину та Кіпр підтримати санкції проти РФ

Сьогодні 09:18 264 0
Миколенко закликав Джонсона переконати Угорщину та Кіпр підтримати санкції проти РФ
#Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко звернувся до Прем'єр-міністра та парламенту Великої Британії з проханням переконати Угорщину та Кіпр підтримати рішення Євросоюзу щодо санкцій Росії у відповідь на вторгнення в Україну.

Відповідний пост він зробив у Інстаграмі.

"Містер Джонсон. Шановні члени Палати Лордів та Палати громад. Ви, як ніхто інший, знаєте, що найближчими годинами та днями вирішуватиметься доля України, безпека кордонів Європи та майбутнє континенту. Українці щиро вдячні вам за підтримку та просування рішучих кроків ЄС щодо припинення путінської військової агресії.

Закликаю вас переконати Прем'єр-міністра Угорщини та уряд Кіпру терміново підтримати звернення до керівництва Ради Європи та Єврокомісії щодо санкцій:

- відключення Росії від SWIFT та повне блокування російських банків;

- Закриття європейського простору для російських літаків;

– заморожування та конфіскація майна російських олігархів на користь зруйнованої інфраструктури України;

- Вихід російських компаній з MSCI;

- Остаточна відмова від Північного потоку - 2;

- Відмова від купівлі нафти, газу та вугілля в Росії;

- Санкції проти Путіна та Лаврова.

Від швидкості прийняття рішень залежить майбутнє України та всього цивілізованого світу", – написав Миколенко

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Допис, поширений Vitalii Mykolenko (@mikola_16)

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