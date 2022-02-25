Мілевський: Молюсь за Україну

Джерело - Чемпіон.
Колишній форвард збірної України Артем Мілевський відреагував на вторгнення Росії.
Про це розповів
"Зупиніться. Жесть просто.
Молюсь за Україну", – написав Мілевський, вказавши у геолокації Київ.
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Джерело - Чемпіон.
Колишній форвард збірної України Артем Мілевський відреагував на вторгнення Росії.
Про це розповів
"Зупиніться. Жесть просто.
Молюсь за Україну", – написав Мілевський, вказавши у геолокації Київ.