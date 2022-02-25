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Мілевський: Молюсь за Україну

Сьогодні 20:27 170 0
Артем Мілевський не покинув Київ
Мілевський: Молюсь за Україну
#Артем Мілевський

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський відреагував на вторгнення Росії.

Про це розповів

"Зупиніться. Жесть просто.

Молюсь за Україну", – написав Мілевський, вказавши у геолокації Київ.

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