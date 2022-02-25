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Матчі Серії А розпочнуться з акції протестів проти війни в Україні

Сьогодні 18:29 199 0
Усі матчі в Італії розпочнуться з акції з протестів проти війни в Україні
Матчі Серії А розпочнуться з акції протестів проти війни в Україні
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - sport.ua.

Федерація футболу Італії (FIGC) вирішила організувати акцію протесту проти війни в Україні.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Усі футбольні матчі, які пройдуть в Італії цього тижня, розпочнуться із 5-хвилинним запізненням.

"Всі професіонали та любителі об'єднаються в єдине послання світу, підвищуючи поінформованість уболівальників щодо поваги до людського життя та необхідності пошуку дипломатичного розв'язання кризи в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Кубку Італії скасують правило виїзного гола.

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