Матчі Серії А розпочнуться з акції протестів проти війни в Україні

Джерело - sport.ua.
Федерація футболу Італії (FIGC) вирішила організувати акцію протесту проти війни в Україні.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Усі футбольні матчі, які пройдуть в Італії цього тижня, розпочнуться із 5-хвилинним запізненням.
"Всі професіонали та любителі об'єднаються в єдине послання світу, підвищуючи поінформованість уболівальників щодо поваги до людського життя та необхідності пошуку дипломатичного розв'язання кризи в Україні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Кубку Італії скасують правило виїзного гола.