У Кубку Італії скасують правило виїзного гола

Функціонери вирішили привести правила турніру у відповідність до чинного регламенту єврокубків.

З наступного сезону в Кубку Італії припинить дію правило виїзного гола.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Рада Ліги прийняла рішення привести правила турніру у відповідність до чинних у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Останніми іграми, в яких діятиме це правило, стануть півфінали Кубка Італії сезону-2021/22, в яких зустрінуться Мілан з Інтером та Фіорентина з Ювентусом.

Правило виїзного гола діяло Італії з 1965 року.

Раніше Фіорентина вибила Аталанту Маліновського з Кубка Італії.