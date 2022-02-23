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У Кубку Італії скасують правило виїзного гола

Сьогодні 22:38 117 0
Функціонери вирішили привести правила турніру у відповідність до чинного регламенту єврокубків.
У Кубку Італії скасують правило виїзного гола
#Кубок Італії

Джерело - football.ua.

З наступного сезону в Кубку Італії припинить дію правило виїзного гола.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Рада Ліги прийняла рішення привести правила турніру у відповідність до чинних у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Останніми іграми, в яких діятиме це правило, стануть півфінали Кубка Італії сезону-2021/22, в яких зустрінуться Мілан з Інтером та Фіорентина з Ювентусом.

Правило виїзного гола діяло Італії з 1965 року.

Раніше Фіорентина вибила Аталанту Маліновського з Кубка Італії.

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