У Кубку Італії скасують правило виїзного гола

Джерело - football.ua.
З наступного сезону в Кубку Італії припинить дію правило виїзного гола.
Про це повідомляє Sport Mediaset.
Рада Ліги прийняла рішення привести правила турніру у відповідність до чинних у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.
Останніми іграми, в яких діятиме це правило, стануть півфінали Кубка Італії сезону-2021/22, в яких зустрінуться Мілан з Інтером та Фіорентина з Ювентусом.
Правило виїзного гола діяло Італії з 1965 року.
Раніше Фіорентина вибила Аталанту Маліновського з Кубка Італії.