Головне
Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли LIVE
Вчора 17:55 1246
Славія Качараби зіграє з ЛАСКом. Результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій
Сьогодні 15:35 187
Формула-1 оголосила про скасування Гран-прі Росії в 2022 році
Сьогодні 14:19 242
Барселона зіграє з Галатасараєм, Порту з Ліоном. Результати жеребкування 1/8 Ліги Європи
Сьогодні 13:42 354
УЄФА підтвердив перенесення фіналу Ліги чемпіонів з Росії
Сьогодні 12:18 361
УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів з Росії через вторгнення в Україну
Вчора 14:36 723
Чемпіонат України призупинено у зв’язку із введення воєнного стану
Вчора 09:59 607
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Вчора 00:09 662
Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна
23.02.2022 22:17 758
29 українців візьмуть участь в ХІІІ зимових Паралімпійських іграх у Пекіні
23.02.2022 22:08 612
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Павелко: Країна-агресор має платити високу ціну за свій злочин

Сьогодні 15:14 217 0
Павелко: Країна-агресор має платити високу ціну за свій злочин
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ), #УЄФА, #Александер Чеферін

Джерело - Чемпіон.

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував вторгнення російських військ до України.

Відповідний пост він написав у Facebook.

"Дякую нашим друзям - президентам європейських футбольних асоціацій, моїм колегам з Виконкому УЄФА і особисто президенту союзу Александеру Чеферіну за щирі щоденні слова підтримки і хвилювання за Україну в ці дуже складні часи!", - заявив функціонер.

  Росія почала війну проти України

"Дякую членам Виконкому УЄФА за те, що рішуче підтримали ініціативу перенести фінал Ліги чемпіонів сезону 2021/22 з країни-агресора, Санкт-Петербургу, до Парижа на стадіон Стад де Франс, а також заборонили проводити будь-які матчі - клубні чи за участю збірних - на території Росії. Країна-агресор має платити високу ціну за свій злочин на всіх напрямках! Тому рішення Виконкому УЄФА абсолютно логічний крок в умовах, коли Україна  захищає свою". 

  Актуально: УЄФА підтвердив перенесення фіналу Ліги чемпіонів з Росії

"Незалежність і платить дуже високу ціну за те, щоб зберегти свій суверенітет, своїх громадян і демократичний устрій. Ми продовжуємо боронити нашу Україну і допомагати всім, хто зараз цього потребує. Ми обов'язково переможемо! Слава Героям! Слава Україні!", - написав Павелко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кличко: Це вже кривава війна, буду битись Кличко: Це вже кривава війна, буду битись 1621 1
Шуфрич звернувся до громадян Росії Шуфрич звернувся до громадян Росії 7421
Тимощук: Нам потрібен мир Тимощук: Нам потрібен мир 5394 5
Відбувається велика трагедія: Брати Клички опублікували спільне звернення щодо вторгнення Росії в Україну Відбувається велика трагедія: Брати Клички опублікували спільне звернення щодо вторгнення Росії в Україну 2088
Барселона переграла Наполі, Брага вибила Шериф. Результати 1/16 фіналу Ліги Європи Барселона переграла Наполі, Брага вибила Шериф. Результати 1/16 фіналу Ліги Європи 1866
Степаненко відреагував на військову агресію Росії Степаненко відреагував на військову агресію Росії 1539
Рекомендуємо
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 41310
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 236371
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 6073
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 10287
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 20799 1
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5084