Павелко: Країна-агресор має платити високу ціну за свій злочин

Джерело - Чемпіон.
Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував вторгнення російських військ до України.
Відповідний пост він написав у Facebook.
"Дякую нашим друзям - президентам європейських футбольних асоціацій, моїм колегам з Виконкому УЄФА і особисто президенту союзу Александеру Чеферіну за щирі щоденні слова підтримки і хвилювання за Україну в ці дуже складні часи!", - заявив функціонер.
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"Дякую членам Виконкому УЄФА за те, що рішуче підтримали ініціативу перенести фінал Ліги чемпіонів сезону 2021/22 з країни-агресора, Санкт-Петербургу, до Парижа на стадіон Стад де Франс, а також заборонили проводити будь-які матчі - клубні чи за участю збірних - на території Росії. Країна-агресор має платити високу ціну за свій злочин на всіх напрямках! Тому рішення Виконкому УЄФА абсолютно логічний крок в умовах, коли Україна захищає свою".
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"Незалежність і платить дуже високу ціну за те, щоб зберегти свій суверенітет, своїх громадян і демократичний устрій. Ми продовжуємо боронити нашу Україну і допомагати всім, хто зараз цього потребує. Ми обов'язково переможемо! Слава Героям! Слава Україні!", - написав Павелко.