Павелко: Країна-агресор має платити високу ціну за свій злочин

Джерело - Чемпіон.

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував вторгнення російських військ до України.

Відповідний пост він написав у Facebook.

"Дякую нашим друзям - президентам європейських футбольних асоціацій, моїм колегам з Виконкому УЄФА і особисто президенту союзу Александеру Чеферіну за щирі щоденні слова підтримки і хвилювання за Україну в ці дуже складні часи!", - заявив функціонер.

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"Дякую членам Виконкому УЄФА за те, що рішуче підтримали ініціативу перенести фінал Ліги чемпіонів сезону 2021/22 з країни-агресора, Санкт-Петербургу, до Парижа на стадіон Стад де Франс, а також заборонили проводити будь-які матчі - клубні чи за участю збірних - на території Росії. Країна-агресор має платити високу ціну за свій злочин на всіх напрямках! Тому рішення Виконкому УЄФА абсолютно логічний крок в умовах, коли Україна захищає свою".

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