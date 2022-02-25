Головне
Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли LIVE
Вчора 17:55 1164
УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів з Росії через вторгнення в Україну
Вчора 14:36 661
Чемпіонат України призупинено у зв’язку із введення воєнного стану
Вчора 09:59 544
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Вчора 00:09 606
Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна
23.02.2022 22:17 705
29 українців візьмуть участь в ХІІІ зимових Паралімпійських іграх у Пекіні
23.02.2022 22:08 586
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни
23.02.2022 22:06 22858
УАФ призупинить футбольні змагання в Україні - журналіст
23.02.2022 20:10 1342
Динамо підтвердило перенесення матчу Юнацької ліги УЄФА зі Спортінгом
23.02.2022 16:54 949
Марченко програв Річарду у другому колі турніру в Італії
23.02.2022 14:41 342
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Миколенко: Хочу, щоб увесь світ знав, що російська армія зараз вбиває мирних людей

Сьогодні 10:52 193 0
Миколенко: Хочу, щоб увесь світ знав, що російська армія зараз вбиває мирних людей

Джерело - Чемпіон.

Захисник Евертона Віталій Миколенко відреагував на широкомасштабне вторгнення військ РФ на територію України.

Про це він повідомив у своєму Інстаграм.

"Я хочу, щоб увесь світ знав, що російська армія зараз вбиває мирних людей в усіх містах незалежної України. Російські ЗМІ пишуть, що вони захищають Донецьк та Луганськ, але це неправда!".

  Росія почала війну проти України

"Мені боляче чути та бачити в новинах, як розстрілюють мій рідний народ та боляче чути стривожений голос моїх батьків, які шукають можливість захистити себе та допомогти іншим. Я ніяк не можу допомогти своїм батькам. Я прошу весь світ допомогти моїй рідній країні. Я гордий бути українцем. Слава Україні", – написав Миколенко.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Vitalii Mykolenko (@mikola_16)

Коментарі ()
Популярне зараз
Відбувається велика трагедія: Брати Клички опублікували спільне звернення щодо вторгнення Росії в Україну Відбувається велика трагедія: Брати Клички опублікували спільне звернення щодо вторгнення Росії в Україну 1897
Шуфрич звернувся до громадян Росії Шуфрич звернувся до громадян Росії 5826
Шальке оголосив про зняття напису Газпром з футболок клубу Шальке оголосив про зняття напису Газпром з футболок клубу 2025
Луческу про вторгнення російських військ в Україну: Я не поїду з Києва, я не боягуз Луческу про вторгнення російських військ в Україну: Я не поїду з Києва, я не боягуз 1355
Тимощук: Нам потрібен мир Тимощук: Нам потрібен мир 4433 5
Власнику Челсі Абрамовичу заборонили проживати у Великій Британії Власнику Челсі Абрамовичу заборонили проживати у Великій Британії 3347
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 11456
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 15071
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 113225
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 40669
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 70847 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 10873