Джерело - Чемпіон.

Захисник Евертона Віталій Миколенко відреагував на широкомасштабне вторгнення військ РФ на територію України.

Про це він повідомив у своєму Інстаграм.

"Я хочу, щоб увесь світ знав, що російська армія зараз вбиває мирних людей в усіх містах незалежної України. Російські ЗМІ пишуть, що вони захищають Донецьк та Луганськ, але це неправда!".

Росія почала війну проти України

"Мені боляче чути та бачити в новинах, як розстрілюють мій рідний народ та боляче чути стривожений голос моїх батьків, які шукають можливість захистити себе та допомогти іншим. Я ніяк не можу допомогти своїм батькам. Я прошу весь світ допомогти моїй рідній країні. Я гордий бути українцем. Слава Україні", – написав Миколенко.