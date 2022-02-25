Славія з Качарабою обіграла Фенербахче, Буде/Глімт вибив Селтік. Результати матчів Ліги конференції

Результати матчів Ліги конференції

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Український оборонець Славії Тарас Качараба матч з Фенербахче розпочав у стартовому складі та був замінений на 90-й хвилині гри.

Ліга конференцій 2021/22

1/16 фіналу, Другий матч

24 лютого

Буде/Глімт - Селтік 2:0 (1:0)

(Результат першого матчу: 3:1)

Голи: 1:0 - 9 Солбаккен, 2:0 - 69 Ветдесен

Карабах - Марсель 0:3 (0:1)

(Результат першого матчу: 1:3)

Голи: 0:1 - 12 Гуйє, 0:2 - 77 Гендузі, 0:3 - 90+2 Де Ла Фуенте

Маккабі Тель-Авів - ПСВ 1:1 (0:0)

(Результат першого матчу: 0:1)

Голи: 0:1 - 85 Вертессен, 1:1 - 90+1 Саборіт,

Партизан - Спарта Прага

(Результат першого матчу: 1:0)

Голи: 1:0 - 7 Гомес, 2:0 - 24 Гомес, 2:1 - 85 Гложек

Раннерс - Лестер 1:3 (0:1)

(Результат першого матчу 1:4)

Голи: 0:1 - 2 Барнс, 0:2 - 70 Меддісон, 0:3 - 74 Меддісон, 1:3 - 84 Оді

Вітесс - Рапід 2:0 (2:0)

(Результат першого матчу 1:2)

Голи: 1:0 - 3 Грбич, 2:0 - 19 Беро

Славія Прага - Фенербахче 3:2 (2:1)

(Результат першого матчу 3:2)

Голи: 1:0 - 1:0 - 19 Шранц, 2:0 - 27 Сор, 2:1 - 39 Яндаш, 3:1 - 63 Сор, 3:2 - 90 Беріша

ПАОК - Мідтьюланн 2:1 - після пенальті 5:3

(Результат першого матчу 0:1)

Голи: 1:0 - 20 Живкович, 2:0 - 26 Вієрінья, 2:1 - 80 Хег