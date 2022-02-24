Буде/Глімт вибив Селтік, Лестер переміг Раннерс. Результати матчів Ліги конференції

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій.
Буде/Глімт - Селтік 2:0 (1:0)
(Результат першого матчу: 3:1)
Голи: 1:0 - 9 Солбаккен, 2:0 - 69 Ветдесен
Карабах - Марсель 0:3 (0:1)
(Результат першого матчу: 1:3)
Голи: 0:1 - 12 Гуйє, 0:2 - 77 Гендузі, 0:3 - 90+2 Де Ла Фуенте
Маккабі Тель-Авів - ПСВ 1:1 (0:0)
(Результат першого матчу: 0:1)
Голи: 0:1 - 85 Вертессен, 1:1 - 90+1 Саборіт,
Партизан - Спарта Прага
(Результат першого матчу: 1:0)
Голи: 1:0 - 7 Гомес, 2:0 - 24 Гомес, 2:1 - 85 Гложек
Раннерс - Лестер 1:3 (0:1)
(Результат першого матчу 1:4)
Голи: 0:1 - 2 Барнс, 0:2 - 70 Меддісон, 0:3 - 74 Меддісон, 1:3 - 84 Оді
Сьогодні у Лізі конференції буде зіграно ще три матчі.
22:00. Вітесс - Рапід
22:00. ПАОК - Мідтьюланн
22:00. Славія Прага - Фенербахче