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Буде/Глімт вибив Селтік, Лестер переміг Раннерс. Результати матчів Ліги конференції

Сьогодні 21:52 218 0
Результати матчів Ліги конференції
Буде/Глімт вибив Селтік, Лестер переміг Раннерс. Результати матчів Ліги конференції
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Ліга конференцій 2021/22
1/16 фіналу, Другий матч
24 лютого

Буде/Глімт - Селтік 2:0 (1:0)

(Результат першого матчу: 3:1)

Голи: 1:0 - 9 Солбаккен, 2:0 - 69 Ветдесен

Карабах - Марсель 0:3 (0:1)

(Результат першого матчу: 1:3)

Голи: 0:1 - 12 Гуйє, 0:2 - 77 Гендузі, 0:3 - 90+2 Де Ла Фуенте

Маккабі Тель-Авів - ПСВ 1:1 (0:0)

(Результат першого матчу: 0:1)

Голи: 0:1 - 85 Вертессен, 1:1 - 90+1 Саборіт, 

Партизан - Спарта Прага

(Результат першого матчу: 1:0)

Голи: 1:0 - 7 Гомес, 2:0 - 24 Гомес, 2:1 - 85 Гложек

Раннерс - Лестер 1:3 (0:1)

(Результат першого матчу 1:4)

Голи: 0:1 - 2 Барнс, 0:2 - 70 Меддісон, 0:3 - 74 Меддісон, 1:3 - 84 Оді

Сьогодні у Лізі конференції буде зіграно ще три матчі.

22:00. Вітесс - Рапід

22:00. ПАОК - Мідтьюланн

22:00. Славія Прага - Фенербахче

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