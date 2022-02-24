Вердер підтримав Україну після агресії військ РФ

Німецький футбольний клуб Вердер відреагував на вторгнення російських військ до України.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу.

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"Ми шоковані та вражені. Після нападу Росії на Україну в центрі Європи вирує війна. Наші співчуття та солідарність з народом України.

У 2016-му ми зустріли багато молодих українців під час візиту Донецька. Тепер вони живуть у війні. Сьогодні ми всі думаємо про них, а також про всіх жертв війни та насилля у світі", – йдеться в заяві.