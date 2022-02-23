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УПЛ хоче відновити чемпіонат України без глядачів

Сьогодні 23:10 100 0
Виконком УАФ може прийняти рішення про відновлення матчів УПЛ за планом, але без глядачів.
УПЛ хоче відновити чемпіонат України без глядачів
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Українська асоціація футболу (УАФ) та Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) хочуть відновити проведення чемпіонату України з футболу. 

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

Матчі будуть проводитися без глядачів, щоб не потрапити під категорію масових заходів.

"Друга редакція указу Президента передбачає заборону масових заходів за наявної в кожному окремому регіоні потреби. Цим оновленим пунктом хочуть скористатися УАФ та УПЛ і все ж поновити змагання у чемпіонаті. Але без присутності глядачів.

Це хороший сигнал, адже футбол - це та річ, яка дозволяє відволіктись від тривоги і утриматись від негативних думок та сіяння паніки в головах українців. Тому є надія, що рідненька УПЛ повернеться", - розповів Бурбас.

Раніше повідомлялося, що УАФ призупинить футбольні змагання в Україні.

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