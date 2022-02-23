УПЛ хоче відновити чемпіонат України без глядачів

Українська асоціація футболу (УАФ) та Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) хочуть відновити проведення чемпіонату України з футболу.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

Матчі будуть проводитися без глядачів, щоб не потрапити під категорію масових заходів.

"Друга редакція указу Президента передбачає заборону масових заходів за наявної в кожному окремому регіоні потреби. Цим оновленим пунктом хочуть скористатися УАФ та УПЛ і все ж поновити змагання у чемпіонаті. Але без присутності глядачів.

Це хороший сигнал, адже футбол - це та річ, яка дозволяє відволіктись від тривоги і утриматись від негативних думок та сіяння паніки в головах українців. Тому є надія, що рідненька УПЛ повернеться", - розповів Бурбас.