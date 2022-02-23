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Яремчук - у запасі Бенфіки на матч з Аяксом

Сьогодні 20:56 140 0
Став відомий стартовий склад Бенфіки
Яремчук - у запасі Бенфіки на матч з Аяксом
Фото - gettyimages
#Аякс, #Бенфіка, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка зіграє проти Аякса у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Український нападник Бенфіки Роман Яремчук розпочне матч на лаві запасних.

Стартові склади:

Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Вертонген, Грімальдо – Р. Сілва, Вайгль, Таарабт, Евертон – Рамуш, Нуньєс

Запасні: Лейте, Мейте, Яремчук, Гонсалвеш, Маріу, Лазаро, Радоньїч, Діаш, Бернарду, Араужу, Морато

Аякс: Пасвеєр – Мазрауї, Тімбер, Мартінес, Блінд – Альварес, Бергхейс, Гравенберх – Антоні, Аллє, Тадіч

Запасні: Гюртер, Онана, Схюрс, Классен, Перрейро, Ренсх, Кудус, Тейлор, Єнсен, Дарамі, Тальяфіко

Початок гри о 22:00 за київським часом.

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Публикация от Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica)

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