Яремчук - у запасі Бенфіки на матч з Аяксом

Джерело - Чемпіон.
Бенфіка зіграє проти Аякса у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Український нападник Бенфіки Роман Яремчук розпочне матч на лаві запасних.
Стартові склади:
Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Вертонген, Грімальдо – Р. Сілва, Вайгль, Таарабт, Евертон – Рамуш, Нуньєс
Запасні: Лейте, Мейте, Яремчук, Гонсалвеш, Маріу, Лазаро, Радоньїч, Діаш, Бернарду, Араужу, Морато
Аякс: Пасвеєр – Мазрауї, Тімбер, Мартінес, Блінд – Альварес, Бергхейс, Гравенберх – Антоні, Аллє, Тадіч
Запасні: Гюртер, Онана, Схюрс, Классен, Перрейро, Ренсх, Кудус, Тейлор, Єнсен, Дарамі, Тальяфіко
Початок гри о 22:00 за київським часом.
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