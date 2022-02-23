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Динамо підтвердило перенесення матчу Юнацької ліги УЄФА зі Спортінгом

Сьогодні 16:54 245 0
Матч Динамо - Спортинг відбудеться 9 березня
Динамо підтвердило перенесення матчу Юнацької ліги УЄФА зі Спортінгом
#Динамо U-19, #Юнацька ліга УЄФА, #Спортінг U-19

Джерело - Чемпіон.

Змінилася дата проведення матчу 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА сезону 2021/22, в якому Динамо прийматиме лісабонський Спортінг.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

УЄФА призначила нову дату поєдинку – середа, 9 березня. Час початку та місце проведення гри поки залишаються незмінними – матч розпочнеться о 17:00 на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

У Динамо відзначили, що зважаючи на ситуацію в Україні, дата, час і місце проведення гри наразі не є остаточними. УЄФА продовжуватиме слідкувати за подальшим розвитком подій у нашій державі та залишає за собою право прийняти остаточне рішення на початку наступного тижня, про що буде повідомлено додатково.

Раніше повідомлялося, що матч Динамо – Спортінг може не відбутися.

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