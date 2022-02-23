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Металіст продав понад 30 тисяч квитків на матч із Зорею

Сьогодні 16:44 201 0
Матч відбудеться 1 березня
Металіст продав понад 30 тисяч квитків на матч із Зорею
#Зоря, #Кубок України, #Металіст, #ОСК Металіст

Джерело - Чемпіон.

Металіст реалізував понад 30 тисяч квитків на матч 1/4 фіналу Кубка України проти Зорі.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Наразі Харківська область знаходиться у жовтій зоні карантину. Згідно з тимчасовим медичним протоколом, арену можна заповнювати на 2/3. На стадіоні Металіст ця цифра – 26 668 глядачів.

Матч із Зорею стане першим для Металіста за три останні місяці.

Гра відбудеться 1 березня у Харкові.

Нагадаємо, Металіст переміг чемпіона Таджикистану у контрольному матчі.

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