Металіст продав понад 30 тисяч квитків на матч із Зорею

Матч відбудеться 1 березня

Джерело - Чемпіон.

Металіст реалізував понад 30 тисяч квитків на матч 1/4 фіналу Кубка України проти Зорі.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Наразі Харківська область знаходиться у жовтій зоні карантину. Згідно з тимчасовим медичним протоколом, арену можна заповнювати на 2/3. На стадіоні Металіст ця цифра – 26 668 глядачів.

Матч із Зорею стане першим для Металіста за три останні місяці.

Гра відбудеться 1 березня у Харкові.

Нагадаємо, Металіст переміг чемпіона Таджикистану у контрольному матчі.