Джерело - Чемпіон.
Клуб УПЛ Дніпро-1 завершив турецький збір і вже повернувся в Україну.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Цілком за розкладом, і навіть з деяким випередженням його, дніпряни подолали повітряний маршрут Анталія - Стамбул - Запоріжжя. У сусідньому обласному центрі команду вже чекав клубний автобус, який помчав спортклубівську делегацію на базу.
На гравців чекає вихідний, після чого вони повернуться до тренувань.
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