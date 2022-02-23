На гравців чекає вихідний

Джерело - Чемпіон.

Клуб УПЛ Дніпро-1 завершив турецький збір і вже повернувся в Україну.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Цілком за розкладом, і навіть з деяким випередженням його, дніпряни подолали повітряний маршрут Анталія - Стамбул - Запоріжжя. У сусідньому обласному центрі команду вже чекав клубний автобус, який помчав спортклубівську делегацію на базу.

На гравців чекає вихідний, після чого вони повернуться до тренувань.

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