Мельничук знову може очолити Буковину

Фахівець очолював команду у 2019 році

Джерело - Sport Arena.

Андрій Мельничук є основним кандидатом на посаду головного тренера Буковини.

Про це повідомляє Sport Arena.

Офіційно про призначення 43-річного спеціаліста мають оголосити найближчими днями.

Мельничук уже тренував Буковину. Він очолював чернівецьку команду у 2019 році. Також фахівець працював в академії кам’янської Сталі, чернівецькій Спарті та Довбуші.

Гравцем Мельничук виступав за Буковину, Оскіл, Сокіл, Спартак (Івано-Франківськ), Сталь (Кам’янське), Нафтовик, узбецькі Кизилкум та Динамо (Самарканд).

Днями Буковина вийшла з відпустки та розпочала підготовку до другої частини сезону. З гравців, які виступали за команду в осінній частині сезону, тренувалися воротар Юрій Пилипчук, півзахисники Володимир Лук’янченко, Арманд Елла, Артем та Денис Рябий, а також нападник Василь Палагнюк. Займалися з командою та потенційні новачки, які приїхали на перегляд.

Нагадаємо 31 грудня склав свої повноваження президент Буковини Вадим Заєць, який обіймав цю посаду з 2019 року.