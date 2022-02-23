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Мельничук знову може очолити Буковину

Сьогодні 11:25 159 0
Фахівець очолював команду у 2019 році
Мельничук знову може очолити Буковину
#Буковина

Джерело - Sport Arena.

Андрій Мельничук є основним кандидатом на посаду головного тренера Буковини. 

Про це повідомляє Sport Arena. 

Офіційно про призначення 43-річного спеціаліста мають оголосити найближчими днями.

Мельничук уже тренував Буковину. Він очолював чернівецьку команду у 2019 році. Також фахівець працював в академії кам’янської Сталі, чернівецькій Спарті та Довбуші.

Гравцем Мельничук виступав за Буковину, Оскіл, Сокіл, Спартак (Івано-Франківськ), Сталь (Кам’янське), Нафтовик, узбецькі Кизилкум та Динамо (Самарканд).

Днями Буковина вийшла з відпустки та розпочала підготовку до другої частини сезону. З гравців, які виступали за команду в осінній частині сезону, тренувалися воротар Юрій Пилипчук, півзахисники Володимир Лук’янченко, Арманд Елла, Артем та Денис Рябий, а також нападник Василь Палагнюк. Займалися з командою та потенційні новачки, які приїхали на перегляд.

Нагадаємо 31 грудня склав свої повноваження президент Буковини Вадим Заєць, який обіймав цю посаду з 2019 року.

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