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США запровадили санкції проти московського ЦСКА

Сьогодні 09:25 286 0
Клуб належить російській держкорпорації Внєшекономбан
США запровадили санкції проти московського ЦСКА
#ЦСКА Москва

Джерело - home.treasury.gov.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти низки російських олігархів, державних банків та політичних еліт.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Під обмеження фінансової діяльності потрапив московський ЦСКА, що належить Внєшекономбанку. ЦСКА належить ВЕБ із 2020 року.

"Ці санкції гарантують, що ВЕБ і Промзв'язокбанк більше не зможуть вести бізнес у США та будуть відрізані від фінансової системи США. Усі активи, що перебувають під юрисдикцією США, будуть негайно заморожені, а фізичним та юридичним особам США відтепер заборонено вести справи із цими установами без дозволу OFAC (Управління з контролю за іноземними активами США).

Це одразу погіршить здатність ВЕБ та Промзв'язку банку виконувати базові функції у міжнародній фінансовій системі", - йдеться в офіційній заяві міністерства фінансів США.

Санкції наступили за визнанням РФ самопроголошених донецької та луганської народних республік.

Раніше ЦСКА підписав ексхавбека Карпат Карраскаля.

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