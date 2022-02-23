Бенфіка Яремчука прийме Аякс, Манчестер Юнайтед зіграє з Атлетіко: розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У середу, 23 лютого, відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років.
Мадридський Атлетіко вдома прийме Манчестер Юнайтед. Аякс завітає у гості до Бенфіки, у складі якої грає український нападник Роман Яремчук.
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22.
1/8 фіналу, перший матч
23 лютого
- 22:00 Атлетіко (Іспанія) - Манчестер Юнайтед (Англія)
- 22:00 Бенфіка (Португалія) - Аякс (Нідерланди)
Нагадаємо Ювентус зіграв внічию з Вільярреалом, Челсі переграв Лілль в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.