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Бенфіка Яремчука прийме Аякс, Манчестер Юнайтед зіграє з Атлетіко: розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 08:08 78 0
Початок матчу о 22:00
Бенфіка Яремчука прийме Аякс, Манчестер Юнайтед зіграє з Атлетіко: розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
#Атлетіко Мадрид, #Аякс, #Бенфіка, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

У середу, 23 лютого, відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років. 

Мадридський Атлетіко вдома прийме Манчестер Юнайтед. Аякс завітає у гості до Бенфіки, у складі якої грає український нападник Роман Яремчук.

Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22.
1/8 фіналу, перший матч
23 лютого
  • 22:00 Атлетіко (Іспанія) - Манчестер Юнайтед (Англія)
  • 22:00 Бенфіка (Португалія) - Аякс (Нідерланди)

Нагадаємо Ювентус зіграв внічию з Вільярреалом, Челсі переграв Лілль в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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