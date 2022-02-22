Нападник Манчестер Юнайтед може перейти у бразильський клуб

Джерело - football.ua.
Нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані цікавий бразильському Ботафого.
Про це повідомляє GOAL.
Контракт Кавані з "червоними дияволами" спливає влітку 2022 року і Ботафого хотів би запросити його на права вільного агента.
Кавані не проти стати гравцем бразильського клубу. Представники Ботафого та уругвайця контактували, але питання зарплати поки що не обговорювалося.
У поточному сезоні АПЛ Едінсон зіграв за МЮ 11 матчів, у яких відзначився двома забитими голами.
Нагадаємо, Кавані хоче влітку покинути Манчестер Юнайтед.