Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі може стати наступним наставником Барселони.

Про це розповів колишній директор іспанського клубу Рамон Планес.

"Його стиль підходить для Барселони, він схожий на Гвардіолу. Це те, що повинен мати тренер, щоб тренувати таку команду, як Барселона.

Ми говорили з ним у минулому, і я думаю, що у майбутньому Барселона знову подумає про його кандидатуру", - сказав Планес.