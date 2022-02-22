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Барселона слідкує за Де Дзербі

Сьогодні 20:10 326 0
Барселона уважно стежить за роботою головного тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі.
Барселона слідкує за Де Дзербі
#Барселона, #Де Дзербі, #Шахтар

Джерело - football.ua.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі може стати наступним наставником Барселони.

Про це розповів колишній директор іспанського клубу Рамон Планес.

"Його стиль підходить для Барселони, він схожий на Гвардіолу. Це те, що повинен мати тренер, щоб тренувати таку команду, як Барселона.

Ми говорили з ним у минулому, і я думаю, що у майбутньому Барселона знову подумає про його кандидатуру", - сказав Планес.

Контракт Роберто Де Дзербі із Шахтарем розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, Барселона шукає можливість підписати Голанда.

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