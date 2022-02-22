Головне
Пекін-2022. Найкращі спортсмени, команда, сенсація та розчарування Олімпійських ігор
Сьогодні 13:33 251
Жіноча збірна України переграла Болгарію і виграла Turkish Women’s Cup 2022
Сьогодні 15:42 193
Збірна Польщі хоче перенесення матчу з Росією на нейтральне поле через визнання так званих ЛДНР
Сьогодні 14:47 418 1
Челсі прийме Лілль, Ювентус зіграє з Вільярреалом. Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:10 324
Історія дня: Лопес крикнув Слава Україні і запропонував несподіваний тост
Вчора 23:55 15264
У Динамо вже є домовленість з Ребровим – Босянок
Вчора 21:25 10073
Морозюк перейшов у Чорноморець
Вчора 20:27 738
Довбик отримав серйозну травму - джерело
Вчора 20:12 3965
Світоліна поступилась на старті турніру у Досі
Вчора 16:26 866
Динамо здобуло вольову перемогу над РФШ у контрольному матчі
Вчора 11:53 825
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Зозуля: Путін - це реінкарнація Гітлера

Сьогодні 16:11 135 0
Роман Зозуля прокоментував агресію Росії
Зозуля: Путін - це реінкарнація Гітлера
#Роман Зозуля

Джерело - Чемпіон.

Світ має об'єднатися навколо України, після рішення президента Росії Володимира Путіна визнати так звані "ЛДНР".

Про це розповів український нападник Фуенлабради Роман Зозуля у Facebook. 

"Мамкін історик не розуміє, що своїми фантастичними казками лише загартовує і згуртовує нашу націю. 

Вони можуть скільки завгодно рукоблудити на забальзамований труп в мавзолеї, але для нас він був, є і буде катом, як і його наступник. І наша справа, що робити з їхніми пам’ятниками і як розвивати свою країну.

Ми ніколи не були братськими народами, бо братам не намагаються нав’язати комплекс меншовартості і при нагоді закинути петлю на шию. Ми завжди були кісткою в горлі для більшості правителів "великої і могучої". В різні історичні періоди вони прагнули нас підкорити, морити голодом, переслідувати, саджати і вбивати за право говорити рідною мовою, висловлювати позицію та прагнути незалежності. І чим більше вони стискали свій зашморг, тим сильніше ми з нього виривалися. У нас ніколи не було стокгольмського синдрому, у нас завжди було тотальне несприйняття їхнього насилля і контролю. В новітній історії України ми це демонстрували раз на десятиліття на Майданах. Натомість, наші сусіди бояться підняти голову і висловити протест душевнохворому царю. Звісно, є свідомі росіяни, які неодноразово висловлювали нам свою підтримку, але їх критично мало. Переважна більшість - це зомбована  пропагандою біомаса. Але це їхній вибір - жити в страху і пригніченні. І нам з ними не по дорозі. 

Ми мирна нація, яка не має в планах ні на кого нападати. Нам вистачає людей і своїх земель, але і віддавати їх якомусь божевільному ми не будемо. 

На 8-му році війни нарешті весь світ прозрів і усвідомив, що в Україні немає ніякого громадянського конфлікту, що ми 8 років стримуємо російську агресію і не даємо їй поширитися на всю Європу. Ціною цього стало 15 тисяч життів… 

Тому світ має усвідомити і іншу істину, що путін - це реінкарнація гітлера. І його плани більш амбітні, ніж захоплення  України. Тому, зараз як ніколи важливо, щоб світ об’єднався і запровадив економічні санкції проти цього проклятого режиму. 

А з фізичним опором, впевнений, наші ЗСУ справляться, бо характер наших військових викутий зі сталі. Наша перемога вже близько, як і феєричний кінець кремлівсього зла. 

Вірю в Україну, вірю в перемогу, вірю в українську армію!", - відзначив Зозуля.

Коментарі ()
Популярне зараз
Заваров - про слова Сеньківа: За вухо притяг би до суду Заваров - про слова Сеньківа: За вухо притяг би до суду 1538
Дівчина дня. Чарівна українська журналістка фанатіє від Ломаченка та хоче підписати контракт із Гірном Дівчина дня. Чарівна українська журналістка фанатіє від Ломаченка та хоче підписати контракт із Гірном 1322
Легенда Динамо та Мілана засудив дії Росії і підтримав Україну Легенда Динамо та Мілана засудив дії Росії і підтримав Україну 1199
Довбик отримав серйозну травму - джерело Довбик отримав серйозну травму - джерело 3965
Історія дня: Лопес крикнув Слава Україні і запропонував несподіваний тост Історія дня: Лопес крикнув Слава Україні і запропонував несподіваний тост 15264
У Динамо вже є домовленість з Ребровим – Босянок У Динамо вже є домовленість з Ребровим – Босянок 10073
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7660
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 19906 4
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 40605
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 17525
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 2448 2
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 12399