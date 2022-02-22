Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
Гравці донецького Шахтаря майже готові до весняної частини сезону.
Про це розповів хавбек "гірників" Георгій Судаков.
"Ми вже фактично готові максимально, на 97 відсотків. Залишився тиждень перед грою з Металістом 1925, який дозволить добрати три відсотки. Звичайно ж, насамперед хочемо виграти чемпіонство та Кубок України. У Прем'єр-лізі на нас чекає 12 поєдинків, де нам потрібно здобути 12 перемог та набрати 36 очок", - заявив Судаков.
Нагадаємо, Шахтар розписав мирову з Ригою.