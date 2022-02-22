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Судаков: Шахтар хоче виграти чемпіонат та Кубок України

Сьогодні 12:17 185 0
Хавбек "гірників" розповів про підсумки зимових зборів
Судаков: Шахтар хоче виграти чемпіонат та Кубок України
#Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Гравці донецького Шахтаря майже готові до весняної частини сезону.

Про це розповів хавбек "гірників" Георгій Судаков.

"Ми вже фактично готові максимально, на 97 відсотків. Залишився тиждень перед грою з Металістом 1925, який дозволить добрати три відсотки. Звичайно ж, насамперед хочемо виграти чемпіонство та Кубок України. У Прем'єр-лізі на нас чекає 12 поєдинків, де нам потрібно здобути 12 перемог та набрати 36 очок", - заявив Судаков.

Нагадаємо, Шахтар розписав мирову з Ригою.

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