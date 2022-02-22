Гравці донецького Шахтаря майже готові до весняної частини сезону.

Про це розповів хавбек "гірників" Георгій Судаков.

"Ми вже фактично готові максимально, на 97 відсотків. Залишився тиждень перед грою з Металістом 1925, який дозволить добрати три відсотки. Звичайно ж, насамперед хочемо виграти чемпіонство та Кубок України. У Прем'єр-лізі на нас чекає 12 поєдинків, де нам потрібно здобути 12 перемог та набрати 36 очок", - заявив Судаков.