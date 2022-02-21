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У Динамо вже є домовленість з Ребровим – Босянок

Сьогодні 21:25 239 0
Денис Босянок назвав своїх кандидатів на посаду головного тренера Динамо.
У Динамо вже є домовленість з Ребровим – Босянок
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Сергій Ребров, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fanday.net.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров може замінити Мірчу Луческу у Динамо.

Про це розповів коментатор Денис Босянок.

"Хто замінить Луческу у Динамо? Ми можемо розмірковувати скільки завгодно, але з Ребровим вже є домовленість. Я так відчуваю.

Чи цікаво йому повертатись? Ось у цьому я не певен. Тільки у Реброва і можуть бути сумніви. Якщо не Ребров, то я ще давно казав, що треба було надати шанс Вернидубу. Він явно пересидів у Зорі. Я неодноразово говорив про це ще до його від'їзду. Мені здається, що Вернидуб зумів би збудувати в Динамо дуже цікаву команду. Не тому, що він прогримів минулої осені, а тому, що він ще тоді себе вичерпав у Зорі", – відзначив Босянок.

Нагадаємо, Ребров вшосте поспіль визнаний найкращим тренером місяця в ОАЕ.

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