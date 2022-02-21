Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров може замінити Мірчу Луческу у Динамо.

Про це розповів коментатор Денис Босянок.

"Хто замінить Луческу у Динамо? Ми можемо розмірковувати скільки завгодно, але з Ребровим вже є домовленість. Я так відчуваю.

Чи цікаво йому повертатись? Ось у цьому я не певен. Тільки у Реброва і можуть бути сумніви. Якщо не Ребров, то я ще давно казав, що треба було надати шанс Вернидубу. Він явно пересидів у Зорі. Я неодноразово говорив про це ще до його від'їзду. Мені здається, що Вернидуб зумів би збудувати в Динамо дуже цікаву команду. Не тому, що він прогримів минулої осені, а тому, що він ще тоді себе вичерпав у Зорі", – відзначив Босянок.