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Динамо повернулося у Київ

Сьогодні 20:44 204 0
Літак з динамівцями вже приземлився у Борисполі
Динамо повернулося у Київ
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо завершило третій збір у Туреччині та повернулося у Київ.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Близько 18-ї години літак із динамівською делегацією, основною та юнацькою командами, приземлився в аеропорту Борисполя.

Після насиченого тренувального періоду тренерський штаб надав футболістам один вихідний, а вже у середу "біло-сині" знову зберуться в повному складі на заміській базі у Віті-Литовській та продовжать цілеспрямовану підготовку до матчу УПЛ проти Інгульця, що відбудеться у суботу, 26 лютого, в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

Напередодні Гусєв оцінив готовність Динамо до УПЛ.

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