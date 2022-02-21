Динамо повернулося у Київ

Літак з динамівцями вже приземлився у Борисполі

Динамо завершило третій збір у Туреччині та повернулося у Київ.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Близько 18-ї години літак із динамівською делегацією, основною та юнацькою командами, приземлився в аеропорту Борисполя.

Після насиченого тренувального періоду тренерський штаб надав футболістам один вихідний, а вже у середу "біло-сині" знову зберуться в повному складі на заміській базі у Віті-Литовській та продовжать цілеспрямовану підготовку до матчу УПЛ проти Інгульця, що відбудеться у суботу, 26 лютого, в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

Напередодні Гусєв оцінив готовність Динамо до УПЛ.