Микола Морозюк повернувся в УПЛ

Український захисник Микола Морозюк став гравцем Чорноморця.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

Гравець підписав угоду на правах вільного агента. Деталі договору не розголошуються.

Морозюк провів із Чорноморцем зимові збори в Туреччині, але офіційно про підписання контракту клуб повідомив лише зараз.

34-річний Морозюк перебував у статусі вільного агента з літа 2021 року, коли залишив турецький Різеспор. В Україні захисник виступав за Динамо Київ, Оболонь, Дніпро, Кривбас та Металург Донецьк.

Раніше Морозюк покинув Різеспор.