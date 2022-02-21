Джерело - chernomorets.odessa.ua.
Український захисник Микола Морозюк став гравцем Чорноморця.
Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.
Гравець підписав угоду на правах вільного агента. Деталі договору не розголошуються.
Морозюк провів із Чорноморцем зимові збори в Туреччині, але офіційно про підписання контракту клуб повідомив лише зараз.
34-річний Морозюк перебував у статусі вільного агента з літа 2021 року, коли залишив турецький Різеспор. В Україні захисник виступав за Динамо Київ, Оболонь, Дніпро, Кривбас та Металург Донецьк.
Раніше Морозюк покинув Різеспор.