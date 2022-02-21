Головне
7 головних героїв Олімпійських ігор у Пекіні
Сьогодні 11:41 648 2
Світоліна поступилась на старті турніру у Досі
Сьогодні 16:26 508
Динамо здобуло вольову перемогу над РФШ у контрольному матчі
Сьогодні 11:53 639
Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим
Сьогодні 11:43 9144 2
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 11:30 43554 2
Рейтинг ATP: Марченко випав з ТОП-200
Сьогодні 10:23 10807
Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 26 позицій, Світоліна - у ТОП-15
Сьогодні 09:57 194273
Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх
Сьогодні 09:50 7130 2
Норвегія виграла медальний залік та встановила рекорд зимових Олімпіад
Вчора 20:03 2001
У Пекіні погасили вогонь зимової Олімпіади-2022
Вчора 15:47 709
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Морозюк перейшов у Чорноморець

Сьогодні 20:27 243 0
Микола Морозюк повернувся в УПЛ
Морозюк перейшов у Чорноморець
#Микола Морозюк, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - chernomorets.odessa.ua.

Український захисник Микола Морозюк став гравцем Чорноморця.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

Гравець підписав угоду на правах вільного агента. Деталі договору не розголошуються.

Морозюк провів із Чорноморцем зимові збори в Туреччині, але офіційно про підписання контракту клуб повідомив лише зараз.

34-річний Морозюк перебував у статусі вільного агента з літа 2021 року, коли залишив турецький Різеспор. В Україні захисник виступав за Динамо Київ, Оболонь, Дніпро, Кривбас та Металург Донецьк.

Раніше Морозюк покинув Різеспор.

Коментарі ()
Популярне зараз
Герасимова знову підірвала мережу запальним танцем Герасимова знову підірвала мережу запальним танцем 41018 3
Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 26 позицій, Світоліна - у ТОП-15 Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 26 позицій, Світоліна - у ТОП-15 194273
Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх 7130 2
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 43554 2
Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим 9144 2
Рейтинг ATP: Марченко випав з ТОП-200 Рейтинг ATP: Марченко випав з ТОП-200 10807
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 19202
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 8628 3
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 41199
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 42042
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 40562
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 18682