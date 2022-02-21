Заваров - про слова Сеньківа: За вухо притяг би до суду

Колишній гравець Динамо та Ювентуса Олександр Заваров не пролобіював виклик Валерія Федорчука до збірної України за гроші як говорив Андрій Сеньків.

Про це заявив ексгравець.

"Я виправдовуватися не буду. Я наведу приклад. Мішель Платіні та Григорій Суркіс - це дві людини, які просували ідею для того, щоб підключати східні країни до чемпіонату Європи, Лігу чемпіонів дають, щоб популяризувати футбол. Вони могли дати Німеччині, щоб вона сама провела. Потім у Києві Ліга чемпіонів пройшла, потім у Москві.

Я до чого це говорю? Невже треба бути ідіотом? Можна взяти до збірної 15 людей із Динамо, які грають - не грають. Вони сидітимуть у запасі. Або краще взяти людину з Карпат, з Чорноморця для того, щоб люди знали, що цікавляться ними, що тренери дивляться футбол і бачать гравців, які можуть претендувати. Щоб показати, що ми маємо гравців на периферії.

Звичайно, бачив, талановитий хлопець цей Ковальчук чи Федорчук. Я його хотів давно запросити до Арсеналу. Кобіна, його та Худоб'яка хотів забрати, але у нас не вистачило грошей і Кобін за кілька років пішов у Шахтар. Мені подобалися ці футболісти. Як ви думаєте, скільки мені треба взяти грошей, щоб жити потім спокійно?

Уявляєш, за футболіста якась сума, ти можеш втратити репутацію. Тим більше, така країна, де будь-якої миті можуть сказати, що ти взяв. Ти кажеш: "Я не брав". А вони: Ти все одно взяв. Тут виправдовуватися немає сенсу, б # #. Все одно говоритимуть, що хочуть.

Зараз би взяв, подав би на цього, хто там. Якби була цивілізація. У Франції за вухо притяг би: "А тепер ти мені поясни, б #". Я подивився б, що він верещав тоді, коли писав цю статтю, б##. Нехай відповість на мільйони євро за мою репутацію.

Чи маю на увазі суд? Звичайно, тут же марно. Найбільша моральна втрата - 12 тисяч гривень. Я що, маю бувати про ці гроші? Так, у Франції я його притягнув би, це 100%", - сказав Заваров.