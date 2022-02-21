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Прямі трансляції

УПЛ пропонує трансляторам окремі пакети з матчів Динамо або Шахтаря

Сьогодні 19:55 85 0
УПЛ підготувала три пакети для трансляторів
УПЛ пропонує трансляторам окремі пакети з матчів Динамо або Шахтаря
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

УПЛ пропонує трансляторам три пакети на вибір у майбутньому тендері на показ чемпіонату.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Перший пакет – усі 236 матчів сезону плюс 4 стикові зустрічі. До нього також входять ексклюзивні хайлайти. Умовами використання прописані показ матчів у прямому ефірі, є вибір транслювати безплатно, платно чи на платформі OTT. Мінімальна вартість пакету – 12 млн. доларів.

Також УПЛ пропонує два окремі пакети. Один з усіма домашніми матчами Динамо плюс 3 зустрічі кожного туру УПЛ та 2 стикові ігри. Другий – такий самий, але з усіма домашніми матчами Шахтаря.

У цих двох пакетах по 120 зустрічей: 60 обираються насамперед, ще 60 – на другу. Інші умови ті ж, що й у першому пакеті. Мінімальна вартість пакету з матчами Динамо або Шахтаря – 7 млн. доларів. Транслятори матимуть змогу збільшувати суму за пакети в умовах торгів під час тендеру.

Все це стосується лише трансляції матчів на території України. Подання заявок буде доступне до 11 березня.

Окремо будуть доступні пакети з хайлайтами матчів, трансляцією Суперкубку та міжнародним показом зустрічей УПЛ.

Нагадаємо, дату тендера по єдиному пулу УПЛ змістили на 25 лютого

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