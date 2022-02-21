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Кривбас зіграв внічию з Акжайиком у контрольному матчі

Сьогодні 19:10 143 0
Гра завершилась внічию
Кривбас зіграв внічию з Акжайиком у контрольному матчі
#Кривбас, #Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Кривбас зіграв внічию з казахстанським Акжайиком на другому зимовому навчально-тренувальному зборі у Туреччині.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Контрольний матч 

21 лютого

Кривбас (Кривий Ріг) - Акжайик (Уральськ, Казахстан) 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 -  1 Іван Семеніхін, 1:1 - 20

Кривбас (Кривий Ріг): Роман Льопка - Денис Балан (Микита Татарков, 61), Володимир Заїменко (к) (Дмитро Семенов, 46), Іван Семеніхін (Володимир Вілівальд, 42; Гліб Бухал, 61), Олександр Горват (Андрій Мостовий, 61) - Євген Ніколашин (Крістіан Іліч, 46), В'ячеслав Рябов (Ігор Яровой, 61), Данило Полонський (Тимур Кораблін, 61), Олександр П'ятов (Олександр Мусолітін, 46; Олексій Хобленко, 61), Назар Маліновський (Артем Щедрий, 61) - Роман Дебелко (Данило Панов, 46; Клім Приходько, 61).

Раніше Десна переграла Кривбас у контрольному поєдинку.

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