Джек Вілшир продовжить карєру у чемпіонаті Данії

Ексгравець збірної Англії Джек Вілшир продовжив кар'єру в данській команді Орхус.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вілшир підписав контракт до кінця цього сезону. В угоді також є опція продовження, яка буде активною залежно від виступів гравця.

З літа 2021 року Вілшир був без клубу. Останнім клубом англійця був Борнмут, за який він виступав другу половину минулого сезону. Півзахисник також грав за Арсенал, Болтон і Вест Гем.

Орхус виступає у найвищому дивізіоні чемпіонату Данії. Команда посідає 7 місце після 18 зіграних матчів.

На рахунку Джека Вілшира 34 матчі за збірну Англії, куди востаннє його викликали у 2016 році.