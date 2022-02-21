УПЛ затвердила дати та час початку матчів 21 і 22 турів

Розклад матчів УПЛ

Українська Прем'єр-ліга визначилася з графіком матчів на наступні тури.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 21 і 22 турів:

21 ТУР

11 березня (п’ятниця)

Маріуполь – Інгулець 19:30

12 березня (субота)

Дніпро-1 – Металіст 1925 14:00

Шахтар – Минай 17:00

Колос – Динамо 19:30

13 березня (неділя)

Верес – Десна 14:00

Львів – Рух 17:00

Ворскла – Зоря 19:30

14 березня (понеділок)

Олександрія – Чорноморець 19:30

22 ТУР

16 березня (середа)

Дніпро-1 – Шахтар 19:00

17 березня (четвер)

Динамо – Металіст 1925 17:00

Десна – Ворскла 19:30

18 березня (п’ятниця)

Зоря – Рух 19:00

19 березня (субота)

Маріуполь – Колос 14:00

Чорноморець – Минай 17:00

20 березня (неділя)

Інгулець – Олександрія 17:00

Львів – Верес 19:30