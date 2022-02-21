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Динамо вирушило з Туреччини до Києва

Сьогодні 16:42 88 0
Динамо вирушило з Туреччини до Києва
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Динамо завершило третій збір у Туреччині та повертається у Київ.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua

Динамо вилетіло з Анталії у Київ. Прибуття борту до Борисполя очікується близько 18:00.

Третій збір Динамо у Туреччині проходив 8 днів, з 13 по 21 лютого. За цей час кияни провели 5 спарингів, у яких здобули 4 перемоги та одного разу зіграли внічию. Різниця м'ячів – 12-1.

Вже в суботу, 26 лютого, Динамо відновить участь у чемпіонаті України, зігравши на своєму клубному стадіоні з Інгульцем. Початок зустрічі о 14:00.

Напередодні Гусєв оцінив готовність Динамо до УПЛ.

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