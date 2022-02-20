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Бордо з Ігнатенком розписав мирову з Монако, Марсель програв Клермону. Результати 25 туру Ліги 1

Сьогодні 23:38 735 0
Результати 25 туру Ліги 1
Бордо з Ігнатенком розписав мирову з Монако, Марсель програв Клермону. Результати 25 туру Ліги 1
#Анже, #Бордо, #Брест, #Клермон, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лор'ян, #Марсель, #Монако, #Монпельє, #Ніцца, #Реймc, #Ренн, #Сент-Етьєн, #Страсбур, #Труа

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 25 туру Ліги 1.

Бордо зіграв унічию з Монако. Українець Данило Ігнатенко вийшов на заміну на 65-й хвилині.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

25 тур, 20 лютого

Ніцца - Анже 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 19 Клюйверт

Лор'ян - Монпельє 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 56 Саваньє

Реймс - Брест 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Фаєс, 1:1 - 34 Сатріано

Ренн - Труа 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 14 Гірассі, 2:0 - 20 Гірассі, 2:1 - 39 Угбо, 3:1 - 75 Террьє, 4:1 - 86 Лаборд(П)

Сент-Етьєн - Страсбур 2:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 4 Будебуз, 1:1 - 21 Діалло, 1:2 - 30 Перрен, 2:2 - 34 Хазрі

Бордо - Монако 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Уден, 1:1 - 67 автогол Марселу

Марсель - Клермон 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Байо, 0:2 - 84 Аллевіна

Раніше ПСЖ програв Нанту.

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