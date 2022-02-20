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Арсенал - Брентфорд 2:1. Огляд матчу

Сьогодні 14:55 39 0
Огляд матчу Арсенал - Брентфорд
Арсенал - Брентфорд 2:1. Огляд матчу
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

У рамках 26 туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал обіграв Брентфорд.

Чемпіонат Англії - АПЛ

26 тур, 19 лютого

Арсенал - Брентфорд 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Сміт-Роу, 2:0 - 79 Сака, 2:1 - 90+5 Норгорд

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