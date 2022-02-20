Арсенал - Брентфорд 2:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У рамках 26 туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал обіграв Брентфорд.
Чемпіонат Англії - АПЛ
26 тур, 19 лютого
Арсенал - Брентфорд 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Сміт-Роу, 2:0 - 79 Сака, 2:1 - 90+5 Норгорд
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У рамках 26 туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал обіграв Брентфорд.
Чемпіонат Англії - АПЛ
26 тур, 19 лютого
Арсенал - Брентфорд 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Сміт-Роу, 2:0 - 79 Сака, 2:1 - 90+5 Норгорд