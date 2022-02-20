Гусєв оцінив готовність Динамо до УПЛ

Динамо після третього збору у Туреччині буде готове до старту УПЛ.

Про це розповів асистент головного тренера киян Олег Гусєв.

"Все, що було заплановано, виконали. Залишилося одне тренування та одна гра, після чого повертаємось до Києва. Думаю, команда вже буде готова до чемпіонату. Після приїзду хлопці трохи відпочинуть, і почнемо цілеспрямовано готуватися до першого туру весняної частини сезону", – відзначив Гусєв.