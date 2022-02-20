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Гусєв оцінив готовність Динамо до УПЛ

Сьогодні 10:27 119 0
Олег Гусєв прокоментував готовність Динамо до старту другої частину сезону
Гусєв оцінив готовність Динамо до УПЛ
#Гусєв, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо після третього збору у Туреччині буде готове до старту УПЛ.

Про це розповів асистент головного тренера киян Олег Гусєв.

"Все, що було заплановано, виконали. Залишилося одне тренування та одна гра, після чого повертаємось до Києва. Думаю, команда вже буде готова до чемпіонату. Після приїзду хлопці трохи відпочинуть, і почнемо цілеспрямовано готуватися до першого туру весняної частини сезону", – відзначив Гусєв.

Першим суперником киян в УПЛ після зимової паузи стане Інгулець. Поєдинок відбудеться 26 лютого о 14:00.

Нагадаємо, Динамо не змогло переграти Пахтакор у контрольному матчі.

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