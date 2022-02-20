Андерлехт та Генк звинувачуються у договірних матчах

Клуби підозрюють у договірних матчах

Бельгійська футбольна асоціація розпочала розслідування можливих договірних матчів за участю Андерлехта та Генка у плей-оф сезону 2013-2014 після скарги колишнього президента Стандарда Ролана Дюшателе.

Про це повідомляє Het Nieuwsblad.

Бізнесмен вважає, що має серйозні підстави вважати, що деякі гравці Генка навмисно програли матч Андерлехту (0:4) в обмін на неправомірний зиск.

Скарга Дюшатле спрямована проти старої ради директорів Андерлехта та Генка та деякої неназваної людини, яку можна впізнати як агента Моги Баята. Також під прицілом знаходяться гравці Ентоні Ванден Борре (тоді він був в Андерлехт) та Іломбе Мбойо (екс-Генк).

Раніше Мехелен з Шведом поступився Генку.