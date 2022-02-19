Реал близький до трансферу Голанда

Ерлінг Голанд може змінити клуб

Реал провів вирішальні переговори із 21-річним форвардом Боруссії Дортмунд Ерлінгом Голандом.

Про це повідомляє Sport.es.

Іспанський клуб має намір підписати нападника наступного літа. Реал провів переговори як з Голандом, так і з його батьком.

Голанд виступає за Боруссію з січня 2020 року після переходу із Зальцбурга за 20 млн євро. Цього сезону футболіст провів за німецьку команду 20 матчів у всіх турнірах, де забив 23 м'ячі та віддав 6 результативних передач.

Контракт Ерлінга з Боруссією розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, Барселона шукає можливість підписати Голанда.