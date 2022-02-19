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Реал близький до трансферу Голанда

Сьогодні 15:54 183 0
Ерлінг Голанд може змінити клуб
#Боруссія Дортмунд, #Ерлінг Голанд, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Реал провів вирішальні переговори із 21-річним форвардом Боруссії Дортмунд Ерлінгом Голандом.

Про це повідомляє Sport.es.

Іспанський клуб має намір підписати нападника наступного літа. Реал провів переговори як з Голандом, так і з його батьком.

Голанд виступає за Боруссію з січня 2020 року після переходу із Зальцбурга за 20 млн євро. Цього сезону футболіст провів за німецьку команду 20 матчів у всіх турнірах, де забив 23 м'ячі та віддав 6 результативних передач.

Контракт Ерлінга з Боруссією розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, Барселона шукає можливість підписати Голанда.

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