Реал близький до трансферу Голанда

Джерело - sport.ua.
Реал провів вирішальні переговори із 21-річним форвардом Боруссії Дортмунд Ерлінгом Голандом.
Про це повідомляє Sport.es.
Іспанський клуб має намір підписати нападника наступного літа. Реал провів переговори як з Голандом, так і з його батьком.
Голанд виступає за Боруссію з січня 2020 року після переходу із Зальцбурга за 20 млн євро. Цього сезону футболіст провів за німецьку команду 20 матчів у всіх турнірах, де забив 23 м'ячі та віддав 6 результативних передач.
Контракт Ерлінга з Боруссією розрахований до літа 2024 року.
Нагадаємо, Барселона шукає можливість підписати Голанда.