Президент Десни пояснив, що може завадити провести матч з Динамо у Чернігові

Десна може змінити місце проведення матчу з Динамо у 20 турі УПЛ.

Про це розповів президент чернігівського клубу Володимир Левін у коментарі Футбол NEWS.

"Все залежить лише від погодних умов. Альтернативні варіанти місця проведення матчу ще не розглядаємо, тому наразі момент поле повністю готове.

Ми зробили підігрів газону, але він не підключений. Стадіон ім. Ю. Гагаріна є державним, і ми розраховуємо, що це питання має вирішуватися спільними зусиллями. Наразі воно залишається трохи підвішеним.

Справа в тому, що для підключення підігріву необхідно зробити додаткову підстанцію. Якщо ми сьогодні зробимо підключення, то мікрорайон, який розташований поруч, буде відключатися через перевантаження мережі. Якби стадіон був у нашій власності – ми б знайшли можливість для підключення. Футбольний клуб Десна зробив зі свого боку все, що можна", – сказав Левін.