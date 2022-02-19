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Екстренер Шахтаря погодився очолити Корінтіанс

Сьогодні 10:12 198 0
Луїш Каштру змінить клуб
Екстренер Шахтаря погодився очолити Корінтіанс
#Бразилія, #Каштру, #Корінтіанс, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Колишній головний тренер Шахтаря Луїш Каштру готовий завершити співпрацю з катарським Аль-Духаїлем та очолити бразильський Корінтіанс.

Про це  повідомляє Globoesporte.

Вже наступного тижня він має прибути до Бразилії разом з помічниками, аби узгодити умови співпраці. Наразі Каштру пов'язаний контрактом з Аль-Духаїлем, а за розрив угоди необхідно виплатити компенсацію в розмірі 1,2 млн євро. Цікаво, що португалець готовий заплатити частину суми з власної кишені.

Корінтіанс підготував для екснаставника Шахтаря контракт на 2 роки, за яким він зі своїм штабом зароблятимуть 3,5 млн на рік.

Нагадаємо, Каштру очолив катарський клуб.

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