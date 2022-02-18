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Атлетіко підшукало заміну Сімеоне

Сьогодні 13:12 131 0
Атлетіко підготувало план Б
Атлетіко підшукало заміну Сімеоне
Фото - gettyimages
#Атлетіко Мадрид, #Вальверде, #Сімеоне, #Ла-Ліга

Джерело - football24.ua.

Атлетіко підготував запасний варіант на випадок звільнення головного тренера Дієго Сімеоне.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Атлетіко повністю довіряє Сімеоне та не планує його звільняти за жодних умов. Аргентинець вивів команду на високий рівень і тренуватиме її, поки сам захоче. Нинішня криза з поразками від Леванте та Гранади вважається тимчасовою.

Але мадридський клуб готує запасний варіант на той випадок, якщо "Ель Чоло" вирішить піти. Фаворит Атлетіко – Ернесто Вальверде, інформує 

Керівництво "кольчонерос" давно захоплюється Вальверде і мріє його запросити. Останнім місцем роботи фахівця була Барселона, звідки його звільнили у січні 2020-го. Раніше Ернесто працював з Валенсією та Атлетіком.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко може звільнити Сімеоне.

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