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Оболонь обіграла Металіст 1925 у контрольному матчі

Сьогодні 13:25 117 0
Металіст 1925 поступився у контрольному матчі
#Металіст 1925, #Оболонь, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 поступився Оболоні на зборах у Туреччині.

Матч завершився мінімальною перемогою київського клубу з рахунком 1:0.

Контрольний матч

18 лютого

Металіст 1925 - Оболонь 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 -  77 Черній 

Металіст 1925: Сидоренко (к), Капінус, Кверквелія (Батюшин 84), Ченбай, Коваленко І., Потімков Ю., Русин, Криськів, Емере, Фабіньо, Островський

Оболонь: Литвиненко, Осман, Бородай, Мате, Майданевич, Матяж (к), Лобов, Олійник, Слободян, Суханов, Батальський

Виходили на заміну: Федорівський, Тюрін, Дмитренко, Прокопенко, Сичевський, Потопальський, Мединський, Глошардін, Черній, Щебетун, Василенко

Вилучення: Фабіньо 83 

Нагадаємо, Металіст 1925 зіграє з чемпіоном Вірменії та Рухом на зборах.

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