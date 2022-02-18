Оболонь обіграла Металіст 1925 у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Металіст 1925 поступився Оболоні на зборах у Туреччині.
Матч завершився мінімальною перемогою київського клубу з рахунком 1:0.
Контрольний матч
18 лютого
Металіст 1925 - Оболонь 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 77 Черній
Металіст 1925: Сидоренко (к), Капінус, Кверквелія (Батюшин 84), Ченбай, Коваленко І., Потімков Ю., Русин, Криськів, Емере, Фабіньо, Островський
Оболонь: Литвиненко, Осман, Бородай, Мате, Майданевич, Матяж (к), Лобов, Олійник, Слободян, Суханов, Батальський
Виходили на заміну: Федорівський, Тюрін, Дмитренко, Прокопенко, Сичевський, Потопальський, Мединський, Глошардін, Черній, Щебетун, Василенко
Вилучення: Фабіньо 83
Нагадаємо, Металіст 1925 зіграє з чемпіоном Вірменії та Рухом на зборах.