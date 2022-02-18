Лемпард розраховує на Миколенка у матчі АПЛ

Український оборонець Евертона Віталій Миколенко може зіграти проти Саутгемптона у 26 турі АПЛ.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Френк Лемпард.

"Віталій Миколенко повернувся. Демарай Грей не зовсім готовий до найближчого матчу, але є надії на наступний тиждень. У Дукуре схожа ситуація. Годфрі і Делф пропустять ще близько 2-3 тижнів, а Міна трохи більше.

На щастя, у нас є гравці, які зараз виходять на поле регулярно, але є й ті, які прагнуть боротися за потрапляння у склад. Це саме те середовище, яке нам потрібно", – відзначив Лемпард.