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Лемпард розраховує на Миколенка у матчі АПЛ

Сьогодні 10:26 155 0
Віталій Миколенко може зіграти наступний матч Евертона
Лемпард розраховує на Миколенка у матчі АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Лемпард, #Віталій Миколенко, #Саутгемптон

Джерело - football24.ua.

Український оборонець Евертона Віталій Миколенко може зіграти проти Саутгемптона у 26 турі АПЛ.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Френк Лемпард.

"Віталій Миколенко повернувся. Демарай Грей не зовсім готовий до найближчого матчу, але є надії на наступний тиждень. У Дукуре схожа ситуація. Годфрі і Делф пропустять ще близько 2-3 тижнів, а Міна трохи більше.

На щастя, у нас є гравці, які зараз виходять на поле регулярно, але є й ті, які прагнуть боротися за потрапляння у склад. Це саме те середовище, яке нам потрібно", – відзначив Лемпард.

Нагадаємо, Миколенко повернувся до тренувань з Евертоном.

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