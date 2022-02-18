Шахтар продовжить підписувати сильних гравців та будувати потужну команду.

Про це розповів президент донецького клубу Рінат Ахметов у коментарі Футбол 1.

"Ми купували, купуємо і купуватимемо сильних гравців. І ми купуємо гравців, але бачимо прогрес нашої молоді – Судакова, Мудрика. І вони грають не через український паспорт, а через те, що вони сильні та креативні футболісти. Ми створюємо сильну команду, якою будемо пишатися.

Чекаємо на повернення Лассіни Траоре. Дуже чекаємо, травма у нього серйозна, нехай відновлюється", - сказав Ахметов.