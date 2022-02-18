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Ахметов: Шахтар купував, купує та купуватиме сильних гравців

Сьогодні 15:41 76 0
Рінат Ахметов прокоментував трансферну політику Шахтаря
Ахметов: Шахтар купував, купує та купуватиме сильних гравців
#Рінат Ахметов, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар продовжить підписувати сильних гравців та будувати потужну команду.

Про це розповів президент донецького клубу Рінат Ахметов у коментарі Футбол 1.

"Ми купували, купуємо і купуватимемо сильних гравців. І ми купуємо гравців, але бачимо прогрес нашої молоді – Судакова, Мудрика. І вони грають не через український паспорт, а через те, що вони сильні та креативні футболісти. Ми створюємо сильну команду, якою будемо пишатися.

Чекаємо на повернення Лассіни Траоре. Дуже чекаємо, травма у нього серйозна, нехай відновлюється", - сказав Ахметов.

Нагадаємо, Чеферін вручив Ахметову нагороду UEFA Football Leadership Award.

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