В УАФ анонсували третій фургон VAR

УАФ незабаром презентує третій фургон VAR.

Про це розповів голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі у коментарі Футбол NEWS.

"Ми проведемо тестування з фізичної підготовки та вирішимо, хто з арбітрів отримає призначення вже на 19 тур УПЛ.

Також оцінимо теоретичну підготовку суддів за підтримки нашого технічного консультанта Ніколи Ріццолі. Він спеціалізується у питаннях VAR. У вівторок вдень, біля Будинку футболу, буде проведено презентацію третього фургона VAR", – сказав Лучі.