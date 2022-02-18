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В УАФ анонсували третій фургон VAR

Сьогодні 09:11 104 0
Лучано Лучі прокоментував третій фургон VAR
В УАФ анонсували третій фургон VAR
#Лучано Лучі, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

УАФ незабаром презентує третій фургон VAR.

Про це розповів голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі у коментарі Футбол NEWS.

"Ми проведемо тестування з фізичної підготовки та вирішимо, хто з арбітрів отримає призначення вже на 19 тур УПЛ.

Також оцінимо теоретичну підготовку суддів за підтримки нашого технічного консультанта Ніколи Ріццолі. Він спеціалізується у питаннях VAR. У вівторок вдень, біля Будинку футболу, буде проведено презентацію третього фургона VAR", – сказав Лучі.

Раніше відеопомічник арбітра використовувався лише на окремих матчах УПЛ. Третій фургон повинен дозволити охоплювати тури повністю.

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