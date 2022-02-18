В УАФ анонсували третій фургон VAR

Джерело - Чемпіон.
УАФ незабаром презентує третій фургон VAR.
Про це розповів голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі у коментарі Футбол NEWS.
"Ми проведемо тестування з фізичної підготовки та вирішимо, хто з арбітрів отримає призначення вже на 19 тур УПЛ.
Також оцінимо теоретичну підготовку суддів за підтримки нашого технічного консультанта Ніколи Ріццолі. Він спеціалізується у питаннях VAR. У вівторок вдень, біля Будинку футболу, буде проведено презентацію третього фургона VAR", – сказав Лучі.
Раніше відеопомічник арбітра використовувався лише на окремих матчах УПЛ. Третій фургон повинен дозволити охоплювати тури повністю.