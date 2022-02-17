Мбаппе відмовився від шаленої зарплати в ПСЖ

Парижани запропонували нападнику збірної Франції

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ намагається переконати нападника Кіліана Мбаппе продовжити контракт, що закінчується влітку.

Про це повідомляє Le Parisien.

Сторони все ще ведуть переговори, але парижанам не вдається переконати француза.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі намагається використати всі свої зв'язки, але наразі це безуспішно.

Мбаппе вже відхилив дві пропозиції щодо продовження контракту. По одному з них Кіліан міг отримувати 45 млн євро на рік після сплати податків.

Раніше Макрон та Саркозі просили Мбаппе продовжити контракт з ПСЖ.