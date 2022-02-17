Жерсон Родрігес порушував дисципліну

Нападника Динамо Жерсона Родрігеса, який виступав на правах оренди за Труа, виключили зі складу французького клубу.

Дане рішення клубу з Ліги 1 було прийнято "як запобіжний захід". Більшої інформації Труа не надала.

Як повідомляє авторитетне видання L’Équipe, виключення Жерсона з команди стало наслідком систематичних випадків порушення режиму, через що футболіста вже позбавили бонусу етики, передбаченого за контрактом.

З приходом Бруно Ірлеса на посаду головного тренера Труа футболістові Динамо надали другий шанс, проте недотримання встановлених правил від 26-річного люксембуржця продовжилося.

Тепер між керівництвом та Жерсоном відбудеться особиста бесіда, результатом якої може стати остаточне припинення орендної угоди та повернення вінгера до розташування київського Динамо.

Раніше Родрігес відреагував на достроковий відхід із Труа.