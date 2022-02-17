Джерело - lequipe.fr.
Нападника Динамо Жерсона Родрігеса, який виступав на правах оренди за Труа, виключили зі складу французького клубу.
Дане рішення клубу з Ліги 1 було прийнято "як запобіжний захід". Більшої інформації Труа не надала.
Як повідомляє авторитетне видання L’Équipe, виключення Жерсона з команди стало наслідком систематичних випадків порушення режиму, через що футболіста вже позбавили бонусу етики, передбаченого за контрактом.
З приходом Бруно Ірлеса на посаду головного тренера Труа футболістові Динамо надали другий шанс, проте недотримання встановлених правил від 26-річного люксембуржця продовжилося.
Тепер між керівництвом та Жерсоном відбудеться особиста бесіда, результатом якої може стати остаточне припинення орендної угоди та повернення вінгера до розташування київського Динамо.