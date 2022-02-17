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Родрігес виключили зі складу Труа за порушення режиму - ЗМІ

Сьогодні 13:13 355 0
Жерсон Родрігес порушував дисципліну
Родрігес виключили зі складу Труа за порушення режиму - ЗМІ
#Динамо Київ, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Труа, #Жерсон Родрігес

Джерело - lequipe.fr.

Нападника Динамо Жерсона Родрігеса, який виступав на правах оренди за Труа, виключили зі складу французького клубу.

Дане рішення клубу з Ліги 1 було прийнято "як запобіжний захід". Більшої інформації Труа не надала.

Як повідомляє авторитетне видання L’Équipe, виключення Жерсона з команди стало наслідком систематичних випадків порушення режиму, через що футболіста вже позбавили бонусу етики, передбаченого за контрактом.

З приходом Бруно Ірлеса на посаду головного тренера Труа футболістові Динамо надали другий шанс, проте недотримання встановлених правил від 26-річного люксембуржця продовжилося.

Тепер між керівництвом та Жерсоном відбудеться особиста бесіда, результатом якої може стати остаточне припинення орендної угоди та повернення вінгера до розташування київського Динамо.

Раніше Родрігес відреагував на достроковий відхід із Труа.

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