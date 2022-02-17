Тренер Баварії задоволений нічиєю у матчі із Зальцбургом

Баварія заслужила нічию у матчі із Зальцбургом у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер німецької команди Юліан Нагельсманн.

Зустріч пройшла в Австрії та завершилася з рахунком 1:1. Баварці зрівняли рахунок лише на 90-й хвилині поєдинку.

"Це була досить цікава гра. Ми заслужили на цю нічию: Баварія створила великий тиск і притисла Зальцбург до воріт. Звичайно, нам хотілося б перемогти, але якщо ви порівнюєте рахунок на 90-й хвилині, вам доведеться змиритися з нічийним результатом", - відзначив Нагельсманн.